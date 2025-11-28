Что такое AVGOX

Токеномика Broadcom xStock (AVGOX) Откройте для себя ключевую информацию о Broadcom xStock (AVGOX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Broadcom xStock (AVGOX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Broadcom xStock (AVGOX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,04M $ 1,04M $ 1,04M Общее предложение: $ 24,08K $ 24,08K $ 24,08K Оборотное предложение: $ 2,60K $ 2,60K $ 2,60K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,63M $ 9,63M $ 9,63M Исторический максимум: $ 402,03 $ 402,03 $ 402,03 Исторический минимум: $ 282,47 $ 282,47 $ 282,47 Текущая цена: $ 401,54 $ 401,54 $ 401,54 Узнайте больше о цене Broadcom xStock (AVGOX) Купить AVGOX сейчас!

Информация о Broadcom xStock (AVGOX) Официальный сайт: https://xstocks.com/ Whitepaper: https://docs.backed.fi/

Токеномика Broadcom xStock (AVGOX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Broadcom xStock (AVGOX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AVGOX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AVGOX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AVGOX, изучите текущую цену AVGOX!

Прогноз цены AVGOX Хотите узнать, куда может двигаться AVGOX? Наша страница прогноза цены AVGOX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена AVGOX прямо сейчас!

