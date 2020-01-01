Токеномика USUAL (USUAL)

Токеномика USUAL (USUAL)

Откройте для себя ключевую информацию о USUAL (USUAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о USUAL (USUAL)

Общее предложение: 4000000000 USUAL.Usual – это безопасный и децентрализованный эмитент стейблкоинов, обеспеченных фиатом, который перераспределяет права собственности и стоимость через токен $USUAL.

Официальный сайт:
https://usual.money/
Whitepaper:
https://docs.usual.money/start-here/why-usual
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xC4441c2BE5d8fA8126822B9929CA0b81Ea0DE38E

Токеномика и анализ цен USUAL (USUAL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене USUAL (USUAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 66,47M
$ 66,47M$ 66,47M
Общее предложение:
$ 4,00B
$ 4,00B$ 4,00B
Оборотное предложение:
$ 1,03B
$ 1,03B$ 1,03B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 257,20M
$ 257,20M$ 257,20M
Исторический максимум:
$ 1,6531
$ 1,6531$ 1,6531
Исторический минимум:
$ 0,05957884122345306
$ 0,05957884122345306$ 0,05957884122345306
Текущая цена:
$ 0,0643
$ 0,0643$ 0,0643

Токеномика USUAL (USUAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики USUAL (USUAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов USUAL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов USUAL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USUAL, изучите текущую цену USUAL!

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История цены USUAL (USUAL)

Анализ истории цены USUAL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.