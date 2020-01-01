Токеномика USUAL (USUAL) Откройте для себя ключевую информацию о USUAL (USUAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о USUAL (USUAL) Общее предложение: 4000000000 USUAL.Usual – это безопасный и децентрализованный эмитент стейблкоинов, обеспеченных фиатом, который перераспределяет права собственности и стоимость через токен $USUAL. Официальный сайт: https://usual.money/ Whitepaper: https://docs.usual.money/start-here/why-usual Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xC4441c2BE5d8fA8126822B9929CA0b81Ea0DE38E Купить USUAL сейчас!

Токеномика и анализ цен USUAL (USUAL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене USUAL (USUAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 66,47M $ 66,47M $ 66,47M Общее предложение: $ 4,00B $ 4,00B $ 4,00B Оборотное предложение: $ 1,03B $ 1,03B $ 1,03B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 257,20M $ 257,20M $ 257,20M Исторический максимум: $ 1,6531 $ 1,6531 $ 1,6531 Исторический минимум: $ 0,05957884122345306 $ 0,05957884122345306 $ 0,05957884122345306 Текущая цена: $ 0,0643 $ 0,0643 $ 0,0643 Узнайте больше о цене USUAL (USUAL)

Токеномика USUAL (USUAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики USUAL (USUAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USUAL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USUAL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USUAL, изучите текущую цену USUAL!

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