Токеномика BOSagora (BOA) Откройте для себя ключевую информацию о BOSagora (BOA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BOSagora (BOA) The BOS platform project was started in late 2016, and has undergone a major change in technical governance and direction in early 2018. From 2019, We intend to set our course to the original white paperat the time of the ICO with a new brand name called BOSAGORA. BOSAGORA came from the word “BOS” and “AGORA” combined together, which shows the true birth of democracy. BOSAGORA aims toward more democratic and productive decision-making process with a blockchain implementation. Официальный сайт: https://www.bosagora.io/ Whitepaper: https://bosagora.io/files/BOSAGORA_Whitepaper_EN_Aug_2024.pdf Купить BOA сейчас!

Токеномика и анализ цен BOSagora (BOA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BOSagora (BOA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,57M $ 4,57M $ 4,57M Общее предложение: $ 1,33B $ 1,33B $ 1,33B Оборотное предложение: $ 556,21M $ 556,21M $ 556,21M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,90M $ 10,90M $ 10,90M Исторический максимум: $ 0,606288 $ 0,606288 $ 0,606288 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00820756 $ 0,00820756 $ 0,00820756 Узнайте больше о цене BOSagora (BOA)

Токеномика BOSagora (BOA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BOSagora (BOA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOA, изучите текущую цену BOA!

Прогноз цены BOA Хотите узнать, куда может двигаться BOA? Наша страница прогноза цены BOA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BOA прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!