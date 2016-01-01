Токеномика BOSagora (BOA)

Токеномика BOSagora (BOA)

Откройте для себя ключевую информацию о BOSagora (BOA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BOSagora (BOA)

The BOS platform project was started in late 2016, and has undergone a major change in technical governance and direction in early 2018. From 2019, We intend to set our course to the original white paperat the time of the ICO with a new brand name called BOSAGORA.

BOSAGORA came from the word “BOS” and “AGORA” combined together, which shows the true birth of democracy.

BOSAGORA aims toward more democratic and productive decision-making process with a blockchain implementation.

Официальный сайт:
https://www.bosagora.io/
Whitepaper:
https://bosagora.io/files/BOSAGORA_Whitepaper_EN_Aug_2024.pdf

Токеномика и анализ цен BOSagora (BOA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BOSagora (BOA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,57M
$ 4,57M$ 4,57M
Общее предложение:
$ 1,33B
$ 1,33B$ 1,33B
Оборотное предложение:
$ 556,21M
$ 556,21M$ 556,21M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 10,90M
$ 10,90M$ 10,90M
Исторический максимум:
$ 0,606288
$ 0,606288$ 0,606288
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00820756
$ 0,00820756$ 0,00820756

Токеномика BOSagora (BOA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BOSagora (BOA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BOA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BOA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOA, изучите текущую цену BOA!

Прогноз цены BOA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.