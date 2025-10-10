Токеномика Bookie AI (BOOKIE) Откройте для себя ключевую информацию о Bookie AI (BOOKIE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Bookie AI (BOOKIE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bookie AI (BOOKIE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 229,68K $ 229,68K $ 229,68K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 726,83M $ 726,83M $ 726,83M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 316,00K $ 316,00K $ 316,00K Исторический максимум: $ 0,00697224 $ 0,00697224 $ 0,00697224 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,000316 $ 0,000316 $ 0,000316 Узнайте больше о цене Bookie AI (BOOKIE) Купить BOOKIE сейчас!

Информация о Bookie AI (BOOKIE) Bookie AI is the world's first sportsbook ran entirely by AI. Bookie AI's agentic stack (powered by Bankrolled) offers users the best odds, tolerates higher win rates, and generates sustainable platform profits — all while operating with 10x fewer costs than traditional sportsbooks. Bookie AI abstracts away the complexity of blockchain and AI to create a familiar, yet superior betting experience. Bookie AI is the world's first sportsbook ran entirely by AI. Bookie AI's agentic stack (powered by Bankrolled) offers users the best odds, tolerates higher win rates, and generates sustainable platform profits — all while operating with 10x fewer costs than traditional sportsbooks. Bookie AI abstracts away the complexity of blockchain and AI to create a familiar, yet superior betting experience. Официальный сайт: https://www.bookieai.xyz/ Whitepaper: https://www.bookieai.xyz/documentation

Токеномика Bookie AI (BOOKIE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bookie AI (BOOKIE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOOKIE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOOKIE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOOKIE, изучите текущую цену BOOKIE!

Прогноз цены BOOKIE Хотите узнать, куда может двигаться BOOKIE? Наша страница прогноза цены BOOKIE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BOOKIE прямо сейчас!

