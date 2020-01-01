Токеномика BlockCDN (BCDN) Откройте для себя ключевую информацию о BlockCDN (BCDN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BlockCDN (BCDN) BLOCKCDN is an intelligent CDN node deployment software based on open source Squid and combined with SDK and P2P technology. Based on the smart etereum system, BLOCKCDN not only allows unused broadband users to share idle network devices and upload traffic. The CDN system is distributed with smart etereum contracts that specify CDN mining, smart contract settlement and CDN trading market in one. Based on the smart etereum system, BLOCKCDN not only wants unused broadband users to share idle network devices and upload higher profit traffic without additional enhancements, but to provide cheaper, multi-node, and faster CDN services For websites that need to be accelerated. Официальный сайт: http://www.blockcdn.org/ Whitepaper: http://www.blockcdn.org/pdf.jsp Купить BCDN сейчас!

Токеномика и анализ цен BlockCDN (BCDN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BlockCDN (BCDN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 83,93K $ 83,93K $ 83,93K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 346,45M $ 346,45M $ 346,45M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 242,25K $ 242,25K $ 242,25K Исторический максимум: $ 0,283911 $ 0,283911 $ 0,283911 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00024215 $ 0,00024215 $ 0,00024215 Узнайте больше о цене BlockCDN (BCDN)

Токеномика BlockCDN (BCDN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BlockCDN (BCDN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BCDN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BCDN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BCDN, изучите текущую цену BCDN!

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