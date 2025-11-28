Что такое BAI

Токеномика BlockAI (BAI) Откройте для себя ключевую информацию о BlockAI (BAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен BlockAI (BAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BlockAI (BAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 51,89K $ 51,89K $ 51,89K Общее предложение: $ 6,00M $ 6,00M $ 6,00M Оборотное предложение: $ 669,96K $ 669,96K $ 669,96K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 464,69K $ 464,69K $ 464,69K Исторический максимум: $ 1,5 $ 1,5 $ 1,5 Исторический минимум: $ 0,061623 $ 0,061623 $ 0,061623 Текущая цена: $ 0,077449 $ 0,077449 $ 0,077449 Узнайте больше о цене BlockAI (BAI) Купить BAI сейчас!

Информация о BlockAI (BAI) Официальный сайт: https://blockai.dev Whitepaper: https://docs.blockai.dev/bai/whitepaper

Токеномика BlockAI (BAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BlockAI (BAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BAI, изучите текущую цену BAI!

Прогноз цены BAI Хотите узнать, куда может двигаться BAI? Наша страница прогноза цены BAI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BAI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!