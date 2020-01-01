Токеномика bitdog (BITDOG) Откройте для себя ключевую информацию о bitdog (BITDOG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о bitdog (BITDOG) Bitdog is a meme project on the Solana Blockchain ran by the community from a tweet of the official bitcoin page showcasing a bitcoin hero dog. https://x.com/Bitcoin/status/1724262636504662419 Launched on the 15th of November, it has in one day collected over 5500 holders and gathered a super active community willing to do anything for the success of bitdog. Bitdog's community has fell in love with Bitdog and is willing to propagate the dog Официальный сайт: https://www.bitdogsolana.xyz Купить BITDOG сейчас!

Токеномика и анализ цен bitdog (BITDOG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене bitdog (BITDOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,03K $ 14,03K $ 14,03K Общее предложение: $ 998,22M $ 998,22M $ 998,22M Оборотное предложение: $ 998,22M $ 998,22M $ 998,22M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,03K $ 14,03K $ 14,03K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене bitdog (BITDOG)

Токеномика bitdog (BITDOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики bitdog (BITDOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BITDOG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BITDOG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BITDOG, изучите текущую цену BITDOG!

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