Токеномика bitdog (BITDOG)

Токеномика bitdog (BITDOG)

Откройте для себя ключевую информацию о bitdog (BITDOG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о bitdog (BITDOG)

Bitdog is a meme project on the Solana Blockchain ran by the community from a tweet of the official bitcoin page showcasing a bitcoin hero dog. https://x.com/Bitcoin/status/1724262636504662419

Launched on the 15th of November, it has in one day collected over 5500 holders and gathered a super active community willing to do anything for the success of bitdog.

Bitdog's community has fell in love with Bitdog and is willing to propagate the dog

Официальный сайт:
https://www.bitdogsolana.xyz

Токеномика и анализ цен bitdog (BITDOG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене bitdog (BITDOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 14,03K
$ 14,03K$ 14,03K
Общее предложение:
$ 998,22M
$ 998,22M$ 998,22M
Оборотное предложение:
$ 998,22M
$ 998,22M$ 998,22M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 14,03K
$ 14,03K$ 14,03K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика bitdog (BITDOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики bitdog (BITDOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BITDOG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BITDOG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BITDOG, изучите текущую цену BITDOG!

Прогноз цены BITDOG

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.