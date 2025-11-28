Что такое ZYRA

Токеномика BitcoinZK (ZYRA) Откройте для себя ключевую информацию о BitcoinZK (ZYRA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен BitcoinZK (ZYRA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BitcoinZK (ZYRA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 540,52K $ 540,52K $ 540,52K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 250,00M $ 250,00M $ 250,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,16M $ 2,16M $ 2,16M Исторический максимум: $ 0,167321 $ 0,167321 $ 0,167321 Исторический минимум: $ 0,00211998 $ 0,00211998 $ 0,00211998 Текущая цена: $ 0,00215365 $ 0,00215365 $ 0,00215365 Узнайте больше о цене BitcoinZK (ZYRA) Купить ZYRA сейчас!

Информация о BitcoinZK (ZYRA) Официальный сайт: https://bitcoinzk.io/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1xJfwo9z0CJolz3PawAuqpF6z61GXc1GR/view

Токеномика BitcoinZK (ZYRA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BitcoinZK (ZYRA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZYRA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZYRA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZYRA, изучите текущую цену ZYRA!

Прогноз цены ZYRA Хотите узнать, куда может двигаться ZYRA? Наша страница прогноза цены ZYRA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ZYRA прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!