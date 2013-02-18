Токеномика Bitcoin Wizards (WZRD) Откройте для себя ключевую информацию о Bitcoin Wizards (WZRD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bitcoin Wizards (WZRD) Bitcoin Wizards is a bitcoin ordinal NFT project celebrating the 10th anniversary of the original Bitcoin Wizard created by mavensbot. Magic Internet Money is the iconic ad that promoted the bitcoin subreddit. Originally created on Mon Feb 18 2013 @ 23:21:15 by u/mavensbot, it soon became the most popular ad on reddit. mavensbot is the original digital artist behind the Magic Internet Money: Bitcoin Wizard. Официальный сайт: https://www.bitcoinwizard.com/ Купить WZRD сейчас!

Токеномика и анализ цен Bitcoin Wizards (WZRD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitcoin Wizards (WZRD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 43,44M $ 43,44M $ 43,44M Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 43,44M $ 43,44M $ 43,44M Исторический максимум: $ 16,23 $ 16,23 $ 16,23 Исторический минимум: $ 0,0305941 $ 0,0305941 $ 0,0305941 Текущая цена: $ 2,07 $ 2,07 $ 2,07 Узнайте больше о цене Bitcoin Wizards (WZRD)

Токеномика Bitcoin Wizards (WZRD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bitcoin Wizards (WZRD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WZRD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WZRD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WZRD, изучите текущую цену WZRD!

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