Токеномика Bitcoin Printer (BRRR)
Информация о Bitcoin Printer (BRRR)
$BRRR is a Solana-based token that redistributes 5% of all transaction volume to holders in native Bitcoin ($BTC). The project aims to provide a simple, transparent, and fully automated way to earn Bitcoin without staking, farming, or claiming. Rewards are sent directly to holders’ wallets, requiring no user action. $BRRR uses trading volume as its core mechanic, creating a passive and sustainable $BTC yield system. By leveraging Solana’s high throughput and low fees, the project ensures scalable and efficient reward distribution.
Токеномика и анализ цен Bitcoin Printer (BRRR)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitcoin Printer (BRRR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Bitcoin Printer (BRRR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Bitcoin Printer (BRRR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов BRRR, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов BRRR.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRRR, изучите текущую цену BRRR!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.