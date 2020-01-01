Токеномика Bitcoin Plus (XBC) Откройте для себя ключевую информацию о Bitcoin Plus (XBC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Bitcoin Plus (XBC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitcoin Plus (XBC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 368,38K $ 368,38K $ 368,38K Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 263,88K $ 263,88K $ 263,88K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,40M $ 1,40M $ 1,40M Исторический максимум: $ 195,51 $ 195,51 $ 195,51 Исторический минимум: $ 0,0498737 $ 0,0498737 $ 0,0498737 Текущая цена: $ 1,4 $ 1,4 $ 1,4 Узнайте больше о цене Bitcoin Plus (XBC)

Токеномика Bitcoin Plus (XBC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bitcoin Plus (XBC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XBC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XBC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XBC, изучите текущую цену XBC!

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