Токеномика Bitcoin Bob (₿O₿)

Токеномика Bitcoin Bob (₿O₿)

Откройте для себя ключевую информацию о Bitcoin Bob (₿O₿), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 09:12:11 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Bitcoin Bob (₿O₿)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitcoin Bob (₿O₿), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 11,44K
$ 11,44K$ 11,44K
Общее предложение:
$ 21,00M
$ 21,00M$ 21,00M
Оборотное предложение:
$ 21,00M
$ 21,00M$ 21,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 11,44K
$ 11,44K$ 11,44K
Исторический максимум:
$ 0,03776657
$ 0,03776657$ 0,03776657
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,0005448
$ 0,0005448$ 0,0005448

Информация о Bitcoin Bob (₿O₿)

The viral “Bitcoin Bob” video is the earliest animated explainer about Bitcoin on YouTube—around 2010. It featured an Xtranormal-made cartoon with two characters, Bob and his friend , casually chatting about what Bitcoin is. It’s often titled something like “What is a Bitcoin?” and has become legendary among early crypto educators.

Here’s what makes BOTCOIN BOB special: • The video was uploaded around November 10, 2010, right when Satoshi was still posting on Bitcointalk—each coin was worth around $0.30. • It features Bob encouraging viewers to “buy Bitcoin”—making him one of the earliest mascot-like figures in the crypto world .

Официальный сайт:
https://bitcoinbob.io/

Токеномика Bitcoin Bob (₿O₿): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Bitcoin Bob (₿O₿) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ₿O₿, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ₿O₿.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ₿O₿, изучите текущую цену ₿O₿!

Прогноз цены ₿O₿

Хотите узнать, куда может двигаться ₿O₿? Наша страница прогноза цены ₿O₿ объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»