Токеномика Bitcoin Bob (₿O₿) Откройте для себя ключевую информацию о Bitcoin Bob (₿O₿), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Bitcoin Bob (₿O₿) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitcoin Bob (₿O₿), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,44K $ 11,44K $ 11,44K Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,44K $ 11,44K $ 11,44K Исторический максимум: $ 0,03776657 $ 0,03776657 $ 0,03776657 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0005448 $ 0,0005448 $ 0,0005448 Узнайте больше о цене Bitcoin Bob (₿O₿) Купить ₿O₿ сейчас!

Информация о Bitcoin Bob (₿O₸)

The viral "Bitcoin Bob" video is the earliest animated explainer about Bitcoin on YouTube—around 2010. It featured an Xtranormal-made cartoon with two characters, Bob and his friend , casually chatting about what Bitcoin is. It's often titled something like "What is a Bitcoin?" and has become legendary among early crypto educators.

Here's what makes BOTCOIN BOB special:
• The video was uploaded around November 10, 2010, right when Satoshi was still posting on Bitcointalk—each coin was worth around $0.30.
• It features Bob encouraging viewers to "buy Bitcoin"—making him one of the earliest mascot-like figures in the crypto world .

Официальный сайт: https://bitcoinbob.io/

Токеномика Bitcoin Bob (₿O₿): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bitcoin Bob (₿O₿) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ₿O₿, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ₿O₿. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ₿O₿, изучите текущую цену ₿O₿!

Прогноз цены ₿O₿ Хотите узнать, куда может двигаться ₿O₿? Наша страница прогноза цены ₿O₿ объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ₿O₿ прямо сейчас!

