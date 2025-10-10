Токеномика Bitcoin Bob (₿O₿)
Токеномика и анализ цен Bitcoin Bob (₿O₿)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitcoin Bob (₿O₿), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о Bitcoin Bob (₿O₿)
The viral “Bitcoin Bob” video is the earliest animated explainer about Bitcoin on YouTube—around 2010. It featured an Xtranormal-made cartoon with two characters, Bob and his friend , casually chatting about what Bitcoin is. It’s often titled something like “What is a Bitcoin?” and has become legendary among early crypto educators.
Here’s what makes BOTCOIN BOB special: • The video was uploaded around November 10, 2010, right when Satoshi was still posting on Bitcointalk—each coin was worth around $0.30. • It features Bob encouraging viewers to “buy Bitcoin”—making him one of the earliest mascot-like figures in the crypto world .
Токеномика Bitcoin Bob (₿O₿): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Bitcoin Bob (₿O₿) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов ₿O₿, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов ₿O₿.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ₿O₿, изучите текущую цену ₿O₿!
