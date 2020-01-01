Токеномика BITBONDS (BITBONDS)

Токеномика BITBONDS (BITBONDS)

Откройте для себя ключевую информацию о BITBONDS (BITBONDS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BITBONDS (BITBONDS)

BitBonds: The Financial Supernova of 2025

"This could be a $2 trillion idea." - Forbes.

Backed by Governments. Powered by Crypto. The first true bridge between Wall Street and Web3. 🔥 Endorsed by NYC Mayor at Bitcoin 2025 🔥 Unveiled by VanEck at BTC Reserve Summit 🔥 Adopted by giants like Russia’s Sberbank BitBonds fuse U.S. Treasuries with Bitcoin -Wall St meets Web3 in the $2T financial revolution of 2025. Led By VanEck & Mayor of NYC

Официальный сайт:
https://www.bitbondscto.com/

Токеномика и анализ цен BITBONDS (BITBONDS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BITBONDS (BITBONDS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 106,07K
$ 106,07K$ 106,07K
Общее предложение:
$ 996,94M
$ 996,94M$ 996,94M
Оборотное предложение:
$ 996,94M
$ 996,94M$ 996,94M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 106,07K
$ 106,07K$ 106,07K
Исторический максимум:
$ 0,00022631
$ 0,00022631$ 0,00022631
Исторический минимум:
$ 0,00004595
$ 0,00004595$ 0,00004595
Текущая цена:
$ 0,00010646
$ 0,00010646$ 0,00010646

Токеномика BITBONDS (BITBONDS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BITBONDS (BITBONDS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BITBONDS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BITBONDS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BITBONDS, изучите текущую цену BITBONDS!

Прогноз цены BITBONDS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.