Токеномика Bit Game Verse Token (BGVT) Откройте для себя ключевую информацию о Bit Game Verse Token (BGVT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bit Game Verse Token (BGVT) Market Cap: $17,467,695 LP Holdings: 8,716 BNB ($2,515,572) Volume above $45k https://hotbit.zendesk.com/hc/en-us/articles/9747441486615 Cex listing https://coinmarketcap.com/currencies/bit-game-verse-token/ CMC listing Bit Game Verse is the trending crypto channel which enables earning through different gaming channels. It is a peer to peer marketplace , where transactions take place directly between the crypto traders. BGV, as the name suggests, encompasses the popular "money heist" concept in the gaming pool with all the fun characters and the super feel! The characters of "Professor, Tokyo, Berlin and more" are going to help you in completing the tasks assigned in the central bank. Официальный сайт: https://bgverse.io/ Купить BGVT сейчас!

Токеномика и анализ цен Bit Game Verse Token (BGVT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bit Game Verse Token (BGVT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,23M $ 1,23M $ 1,23M Общее предложение: $ 55,71B $ 55,71B $ 55,71B Оборотное предложение: $ 55,21B $ 55,21B $ 55,21B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,24M $ 1,24M $ 1,24M Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Bit Game Verse Token (BGVT)

Токеномика Bit Game Verse Token (BGVT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bit Game Verse Token (BGVT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BGVT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BGVT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BGVT, изучите текущую цену BGVT!

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