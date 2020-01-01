Токеномика Billi (BILLI) Откройте для себя ключевую информацию о Billi (BILLI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Billi (BILLI) Billi was once a legendary hobo who roamed the streets with a heart of gold—sharing his wisdom and spreading kindness. But he knew that one day, he would change not only his fate but also the fate of those around him. With a spark of genius, he came up with an idea: why not create a billion $BILLIs and turn his fellow hobos into billionaires? With Billi, literally anybody can be a $BILLI'onaire. Официальный сайт: https://www.billi.guru Купить BILLI сейчас!

Токеномика и анализ цен Billi (BILLI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Billi (BILLI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,29K $ 8,29K $ 8,29K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,29K $ 8,29K $ 8,29K Исторический максимум: $ 0,00112414 $ 0,00112414 $ 0,00112414 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Billi (BILLI)

Токеномика Billi (BILLI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Billi (BILLI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BILLI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BILLI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BILLI, изучите текущую цену BILLI!

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