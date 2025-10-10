Токеномика Biden Coin (BIDEN) Откройте для себя ключевую информацию о Biden Coin (BIDEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Biden Coin (BIDEN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Biden Coin (BIDEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 511,26K $ 511,26K $ 511,26K Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 511,26K $ 511,26K $ 511,26K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Biden Coin (BIDEN) Купить BIDEN сейчас!

Biden Coin is a meme token inspired by the world's most memeable politician — Joe Biden. But here's the kicker: No official logo. No likeness. No affiliation. Fully decentralized. No presale. No team allocation. Fair-launched and loud — by ElectionDAO. BIDEN | ETH Mainnet | Community-Owned Meme Movement 📈 Real Numbers. Real Momentum. 🟢 60+ days live — zero rug signals 🟢 Community-led via ElectionDAO governance 🟢 No presale. No VCs. No BS. 🟢 100% organic growth through viral fire 🟢 Featured in top influencer posts, meme pages & viral threads 🎯 Vision: The First "Political Consensus Layer" on Ethereum Forget TradFi. Forget PACs. This is Web3 election energy — democratized, verifiable, and unstoppable. We don't need permission. Just memes, virality, and on-chain belief. $BIDEN isn't a token — it's an opinion turned asset. Официальный сайт: https://bidencoins.com/

Токеномика Biden Coin (BIDEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Biden Coin (BIDEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BIDEN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BIDEN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BIDEN, изучите текущую цену BIDEN!

Прогноз цены BIDEN Хотите узнать, куда может двигаться BIDEN? Наша страница прогноза цены BIDEN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BIDEN прямо сейчас!

