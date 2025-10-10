Токеномика Biden Coin (BIDEN)

Токеномика Biden Coin (BIDEN)

Откройте для себя ключевую информацию о Biden Coin (BIDEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 08:56:31 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Biden Coin (BIDEN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Biden Coin (BIDEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 511,26K
Общее предложение:
$ 100,00B
Оборотное предложение:
$ 100,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 511,26K
Исторический максимум:
$ 0
Исторический минимум:
$ 0
Текущая цена:
$ 0
Информация о Biden Coin (BIDEN)

Biden Coin is a meme token inspired by the world’s most memeable politician — Joe Biden. But here’s the kicker: No official logo. No likeness. No affiliation. Fully decentralized. No presale. No team allocation. Fair-launched and loud — by ElectionDAO. BIDEN | ETH Mainnet | Community-Owned Meme Movement 📈 Real Numbers. Real Momentum. 🟢 60+ days live — zero rug signals 🟢 Community-led via ElectionDAO governance 🟢 No presale. No VCs. No BS.

🟢 100% organic growth through viral fire

🟢 Featured in top influencer posts, meme pages & viral threads 🎯 Vision: The First “Political Consensus Layer” on Ethereum Forget TradFi. Forget PACs. This is Web3 election energy — democratized, verifiable, and unstoppable.

We don’t need permission. Just memes, virality, and on-chain belief.

$BIDEN isn’t a token — it’s an opinion turned asset.

Официальный сайт:
https://bidencoins.com/

Токеномика Biden Coin (BIDEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Biden Coin (BIDEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BIDEN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BIDEN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BIDEN, изучите текущую цену BIDEN!

