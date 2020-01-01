Токеномика BetSwirl (BETS) Откройте для себя ключевую информацию о BetSwirl (BETS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BetSwirl (BETS) BetSwirl is an online cryptocurrency gaming platform, fully decentralized and anonymous, where everyone is able to enjoy a fair play, a fun time, and an innovative gamer experience. The key features of BetSwirl: A unique interactive gaming experience with animations and sound effects ready to be unleashed soon in the metaverse

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Токеномика и анализ цен BetSwirl (BETS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BetSwirl (BETS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 452,33K $ 452,33K $ 452,33K Общее предложение: $ 6,48B $ 6,48B $ 6,48B Оборотное предложение: $ 3,33B $ 3,33B $ 3,33B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 879,44K $ 879,44K $ 879,44K Исторический максимум: $ 0,00143188 $ 0,00143188 $ 0,00143188 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00013566 $ 0,00013566 $ 0,00013566 Узнайте больше о цене BetSwirl (BETS)

Токеномика BetSwirl (BETS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BetSwirl (BETS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BETS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BETS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BETS, изучите текущую цену BETS!

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