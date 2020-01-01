Токеномика BetSwirl (BETS)

Токеномика BetSwirl (BETS)

Откройте для себя ключевую информацию о BetSwirl (BETS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BetSwirl (BETS)

BetSwirl is an online cryptocurrency gaming platform, fully decentralized and anonymous, where everyone is able to enjoy a fair play, a fun time, and an innovative gamer experience.

The key features of BetSwirl:

  • A unique interactive gaming experience with animations and sound effects ready to be unleashed soon in the metaverse
  • Multiple games like Dice, Coin Toss, Million Jackpot... All are accessible easily by using the token of your choice: MATIC, BNB, AVAX, BETS, and all others ERC20 of our partners
  • A token at the center of the protocol with multiple use cases and deflationary mechanisms: BETS
  • A staking program to share the project profits with the community
  • A multi-level referral program to multiply your gain: The more you refer, the higher is the reward!
  • A transparent system with a complete protocol analytics dashboard
  • A community-driven protocol with multiple incentives, rewards, and surprises!

Официальный сайт:
https://www.betswirl.com

Токеномика и анализ цен BetSwirl (BETS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BetSwirl (BETS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 452,33K
$ 452,33K$ 452,33K
Общее предложение:
$ 6,48B
$ 6,48B$ 6,48B
Оборотное предложение:
$ 3,33B
$ 3,33B$ 3,33B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 879,44K
$ 879,44K$ 879,44K
Исторический максимум:
$ 0,00143188
$ 0,00143188$ 0,00143188
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00013566
$ 0,00013566$ 0,00013566

Токеномика BetSwirl (BETS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BetSwirl (BETS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BETS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BETS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BETS, изучите текущую цену BETS!

Прогноз цены BETS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.