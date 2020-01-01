Токеномика bePAY Finance (BECOIN) Откройте для себя ключевую информацию о bePAY Finance (BECOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о bePAY Finance (BECOIN) bePAY is a DEFI (Decentralized Finance) protocol that is the first BNPL (Buy Now Pay Later) platform based on blockchain technology. bePAY will offer significant cost savings to all participants in the ecosystem by utilising smart contract technology and blockchains. bePAY aims to be a key participant offering DEFI e-commerce and in-store solutions to shoppers and merchants. bePAY will also allow users to pay for their shopping with any approved cryptocurrency that they hold in their bePAY wallet. Shoppers will be rewarded through a program that will benefit all participants in the bePAY ecosystem. bePAY is powered by the bePAY token which will be used as a mechanism through which the protocol is governed. A broad distribution across the entire ecosystem including users, merchants and marketplaces will ensure that all participants are rewarded. Официальный сайт: https://bepay.finance/ Купить BECOIN сейчас!

Токеномика и анализ цен bePAY Finance (BECOIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене bePAY Finance (BECOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 24,09K $ 24,09K $ 24,09K Общее предложение: $ 13,00M $ 13,00M $ 13,00M Оборотное предложение: $ 13,00M $ 13,00M $ 13,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 24,09K $ 24,09K $ 24,09K Исторический максимум: $ 0,248777 $ 0,248777 $ 0,248777 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00185286 $ 0,00185286 $ 0,00185286 Узнайте больше о цене bePAY Finance (BECOIN)

Токеномика bePAY Finance (BECOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики bePAY Finance (BECOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BECOIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BECOIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BECOIN, изучите текущую цену BECOIN!

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