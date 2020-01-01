Токеномика Based Doge (BDOGE) Откройте для себя ключевую информацию о Based Doge (BDOGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Based Doge (BDOGE) Based Doge is a Doge meme-inspired cryptocurrency project built on the Base blockchain. The project seeks to capture the spirit of Dogecoin while embracing the unique culture of the Base ecosystem. It blends memes and Shiba Inu-themed branding to create a fun, community-driven token. Focused on fostering a vibrant and inclusive community, Based Doge aims to become the definitive "Doge" token on Base Официальный сайт: https://www.officialbaseddoge.org Купить BDOGE сейчас!

Токеномика и анализ цен Based Doge (BDOGE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Based Doge (BDOGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 57,00K $ 57,00K $ 57,00K Общее предложение: $ 956,53M $ 956,53M $ 956,53M Оборотное предложение: $ 956,53M $ 956,53M $ 956,53M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 57,00K $ 57,00K $ 57,00K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Based Doge (BDOGE)

Токеномика Based Doge (BDOGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Based Doge (BDOGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BDOGE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BDOGE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BDOGE, изучите текущую цену BDOGE!

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