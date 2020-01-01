Токеномика Baby Floki Coin (BABYFLOKICOIN) Откройте для себя ключевую информацию о Baby Floki Coin (BABYFLOKICOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Baby Floki Coin (BABYFLOKICOIN) Baby Floki Coin is Elon Musk’s very own shiba inu and he’s on a mission to become the first puppy to go to the moon! He’s built to reward you by sending 5% of every transaction made to your wallet. This little guy loves space exploration- simply hold, and watch your $BabyFlokiCoin go to the moon! Официальный сайт: https://www.babyflokicoin.org/ Купить BABYFLOKICOIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Baby Floki Coin (BABYFLOKICOIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Baby Floki Coin (BABYFLOKICOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1 000,00T $ 1 000,00T $ 1 000,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 24,79K $ 24,79K $ 24,79K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,000000000024789 $ 0,000000000024789 $ 0,000000000024789 Узнайте больше о цене Baby Floki Coin (BABYFLOKICOIN)

Токеномика Baby Floki Coin (BABYFLOKICOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Baby Floki Coin (BABYFLOKICOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BABYFLOKICOIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BABYFLOKICOIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BABYFLOKICOIN, изучите текущую цену BABYFLOKICOIN!

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