Токеномика Axoria (AX) Откройте для себя ключевую информацию о Axoria (AX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Axoria (AX) Axoria is a Web3 MMORPG that combines classic old-school gameplay with blockchain integration. Players can battle AI-powered bosses that adapt over time, trade in-game assets and engage in PvP combat. The game features skill progression, resource gathering and a player-driven economy where $AX and NFTs enhance the experience. With strategic gameplay and evolving challenges, Axoria offers a modern take on a nostalgic adventure. Официальный сайт: https://axoria.online Whitepaper: https://axoria.online/documents/Axoria-Whitepaper.pdf Купить AX сейчас!

Токеномика и анализ цен Axoria (AX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Axoria (AX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 30,72K $ 30,72K $ 30,72K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 30,72K $ 30,72K $ 30,72K Исторический максимум: $ 0,00579212 $ 0,00579212 $ 0,00579212 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00030719 $ 0,00030719 $ 0,00030719 Узнайте больше о цене Axoria (AX)

Токеномика Axoria (AX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Axoria (AX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AX, изучите текущую цену AX!

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