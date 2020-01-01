Токеномика Avocato (ATO)

Токеномика Avocato (ATO)

Откройте для себя ключевую информацию о Avocato (ATO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Avocato (ATO)

We are community driven token, we are building meme coin family where everyone can feel safe! The ATO Meme Coin – the meme coin that’s equal parts adorable, ripe, and irresistible! Inspired by two of the internet’s most beloved obsessions – cats and avocados – ATO brings together the best of both worlds in one.

Just like an avocado, it’s packed with goodness, and like a cat, it’ll keep you on your toes! ATO is designed to grow with its community, offering more than just memes – it’s a fun, engaging coin that spreads joy, creativity, and a bit of healthy humor.

Официальный сайт:
https://www.avocato.lol/

Токеномика и анализ цен Avocato (ATO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Avocato (ATO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 11,32K
$ 11,32K$ 11,32K
Общее предложение:
$ 999,77M
$ 999,77M$ 999,77M
Оборотное предложение:
$ 999,77M
$ 999,77M$ 999,77M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 11,32K
$ 11,32K$ 11,32K
Исторический максимум:
$ 0,00373376
$ 0,00373376$ 0,00373376
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Avocato (ATO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Avocato (ATO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ATO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ATO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ATO, изучите текущую цену ATO!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.