Токеномика Avocato (ATO) Откройте для себя ключевую информацию о Avocato (ATO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Avocato (ATO) We are community driven token, we are building meme coin family where everyone can feel safe! The ATO Meme Coin – the meme coin that’s equal parts adorable, ripe, and irresistible! Inspired by two of the internet’s most beloved obsessions – cats and avocados – ATO brings together the best of both worlds in one. Just like an avocado, it’s packed with goodness, and like a cat, it’ll keep you on your toes! ATO is designed to grow with its community, offering more than just memes – it’s a fun, engaging coin that spreads joy, creativity, and a bit of healthy humor. Официальный сайт: https://www.avocato.lol/ Купить ATO сейчас!

Токеномика и анализ цен Avocato (ATO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Avocato (ATO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,32K $ 11,32K $ 11,32K Общее предложение: $ 999,77M $ 999,77M $ 999,77M Оборотное предложение: $ 999,77M $ 999,77M $ 999,77M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,32K $ 11,32K $ 11,32K Исторический максимум: $ 0,00373376 $ 0,00373376 $ 0,00373376 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Avocato (ATO)

Токеномика Avocato (ATO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Avocato (ATO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ATO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ATO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ATO, изучите текущую цену ATO!

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