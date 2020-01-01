Токеномика Aviator (AVI) Откройте для себя ключевую информацию о Aviator (AVI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Aviator (AVI) Aviator is revolutionizing onchain gaming and bridging solutions on Base with Aviator Arcade™ and SkyBridge™. Aviator Arcade is a gaming platform that allows anyone to publish their game without hosting fees while rewarding both developers and gamers in the AVI token. SkyBridge is a complete bridging and launchpad solution that aims to drive adoption of Base and Aviator Arcade through enabling seamless transfers of any standard token or NFT between Ethereum and Base. The KYC-certified core team includes experts from Shiba Inu's original security & metaverse team, seasoned developers, and industry professionals in advertising, government, and accounting. The Aviator DAO empowers community members to influence the project's future utilizing the AVI token. Официальный сайт: https://aviator.ac/ Whitepaper: https://www.aviator.ac/downloads/flightpaper.pdf Купить AVI сейчас!

Токеномика и анализ цен Aviator (AVI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aviator (AVI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,69M $ 1,69M $ 1,69M Общее предложение: $ 9,24B $ 9,24B $ 9,24B Оборотное предложение: $ 6,96B $ 6,96B $ 6,96B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,25M $ 2,25M $ 2,25M Исторический максимум: $ 0,00741462 $ 0,00741462 $ 0,00741462 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00024321 $ 0,00024321 $ 0,00024321 Узнайте больше о цене Aviator (AVI)

Токеномика Aviator (AVI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aviator (AVI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AVI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AVI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AVI, изучите текущую цену AVI!

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