Токеномика Avaxtars (AVXT) Откройте для себя ключевую информацию о Avaxtars (AVXT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Avaxtars (AVXT) AVXT Token is a crypto-asset that was generated on Avalanche Blockchain Platform using ERC-20 Token standard. The AVXT token is a utility token generated by farming NFTs, used to accelerate NFT farming, trading Boxes, items and newly generated Gen2 NFTs. Официальный сайт: https://avaxtars.com/ Whitepaper: https://whitepaper.avaxtars.com/ Купить AVXT сейчас!

Токеномика и анализ цен Avaxtars (AVXT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Avaxtars (AVXT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 13,53K $ 13,53K $ 13,53K Общее предложение: $ 400,00M $ 400,00M $ 400,00M Оборотное предложение: $ 390,72M $ 390,72M $ 390,72M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,86K $ 13,86K $ 13,86K Исторический максимум: $ 52,5 $ 52,5 $ 52,5 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Avaxtars (AVXT)

Токеномика Avaxtars (AVXT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Avaxtars (AVXT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AVXT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AVXT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AVXT, изучите текущую цену AVXT!

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