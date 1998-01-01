Токеномика Avaxtars (AVXT)

Токеномика Avaxtars (AVXT)

Откройте для себя ключевую информацию о Avaxtars (AVXT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Avaxtars (AVXT)

AVXT Token is a crypto-asset that was generated on Avalanche Blockchain Platform using ERC-20 Token standard. The AVXT token is a utility token generated by farming NFTs, used to accelerate NFT farming, trading Boxes, items and newly generated Gen2 NFTs.

Официальный сайт:
https://avaxtars.com/
Whitepaper:
https://whitepaper.avaxtars.com/

Токеномика и анализ цен Avaxtars (AVXT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Avaxtars (AVXT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 13,53K
$ 13,53K$ 13,53K
Общее предложение:
$ 400,00M
$ 400,00M$ 400,00M
Оборотное предложение:
$ 390,72M
$ 390,72M$ 390,72M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 13,86K
$ 13,86K$ 13,86K
Исторический максимум:
$ 52,5
$ 52,5$ 52,5
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Avaxtars (AVXT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Avaxtars (AVXT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AVXT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AVXT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AVXT, изучите текущую цену AVXT!

Прогноз цены AVXT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.