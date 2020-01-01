Токеномика Audit (AUDIT) Откройте для себя ключевую информацию о Audit (AUDIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Audit (AUDIT) AuditOne is a decentralized IT auditing and cyber assurance platform designed to enhance the security and reliability of smart contracts and AI systems. Its mission is to empower the blockchain and AI ecosystem with transparent, efficient, and affordable audits. AuditOne aims to bring trust and accountability to the forefront of the digital landscape, enabling projects to grow securely in the rapidly evolving Web3 and AI environments. The platform facilitates secure auditing through a unique decentralized auditor pooling system, leveraging a combination of skilled experts and AI-driven tools. This innovative approach ensures that projects can access high-quality audit services tailored to their specific needs. Официальный сайт: https://www.auditone.io/ Whitepaper: https://docsend.com/view/myxikr4dx2wduwnh Купить AUDIT сейчас!

Токеномика и анализ цен Audit (AUDIT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Audit (AUDIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,36M $ 1,36M $ 1,36M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,36M $ 1,36M $ 1,36M Исторический максимум: $ 0,082311 $ 0,082311 $ 0,082311 Исторический минимум: $ 0,01227347 $ 0,01227347 $ 0,01227347 Текущая цена: $ 0,01362539 $ 0,01362539 $ 0,01362539 Узнайте больше о цене Audit (AUDIT)

Токеномика Audit (AUDIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Audit (AUDIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AUDIT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AUDIT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AUDIT, изучите текущую цену AUDIT!

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