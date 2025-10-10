Токеномика Aristo (ARISTO) Откройте для себя ключевую информацию о Aristo (ARISTO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Aristo (ARISTO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aristo (ARISTO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 551,06K $ 551,06K $ 551,06K Общее предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Оборотное предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 551,06K $ 551,06K $ 551,06K Исторический максимум: $ 0,00139711 $ 0,00139711 $ 0,00139711 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00055107 $ 0,00055107 $ 0,00055107 Узнайте больше о цене Aristo (ARISTO) Купить ARISTO сейчас!

Информация о Aristo (ARISTO) $ARISTO is a philosophical meme token that explores the metaphysical idea of emptiness, as described by thinkers like Aristotle and Plato. It challenges the notion that the void is mere absence, instead presenting it as pure potential. Drawing inspiration from the Japanese concept of ma — the space between things that gives them meaning — $ARISTO invites holders to reflect, pause, and find value in the undefined. It's not just a token; it's a symbol of intentional presence in a world of noise. Официальный сайт: https://aristocoin.org

Токеномика Aristo (ARISTO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aristo (ARISTO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ARISTO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ARISTO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARISTO, изучите текущую цену ARISTO!

Прогноз цены ARISTO Хотите узнать, куда может двигаться ARISTO? Наша страница прогноза цены ARISTO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ARISTO прямо сейчас!

