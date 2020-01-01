Токеномика Archi Token (ARCHI)

Токеномика Archi Token (ARCHI)

Откройте для себя ключевую информацию о Archi Token (ARCHI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Archi Token (ARCHI)

Archi token is a token used to measure or count the number of shares of Archi finance. Just like a company in real world, holding Archi token becomes a share holder of Archi finance. The total amount of Archi token is fixed and it cannot be minted anywhere within the platform. Use case of $archi token -By locking $archi into $vlarchi tokens, users receive:

  1. Share of protocol fees
  2. Governance rights on Archi DAO -By providing archi-eth liquidity pair,users receive
  3. share fees from Liquidity provider incentive pool
  4. share trading fees in uni-v3

Официальный сайт:
https://archi.finance/
Whitepaper:
https://docs.archi.finance/

Токеномика и анализ цен Archi Token (ARCHI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Archi Token (ARCHI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 63,91K
$ 63,91K$ 63,91K
Общее предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Оборотное предложение:
$ 2,80M
$ 2,80M$ 2,80M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 228,26K
$ 228,26K$ 228,26K
Исторический максимум:
$ 1,93
$ 1,93$ 1,93
Исторический минимум:
$ 0,01455472
$ 0,01455472$ 0,01455472
Текущая цена:
$ 0,02282612
$ 0,02282612$ 0,02282612

Токеномика Archi Token (ARCHI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Archi Token (ARCHI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ARCHI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ARCHI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARCHI, изучите текущую цену ARCHI!

Прогноз цены ARCHI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.