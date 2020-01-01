Токеномика Archi Token (ARCHI) Откройте для себя ключевую информацию о Archi Token (ARCHI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Archi Token (ARCHI) Archi token is a token used to measure or count the number of shares of Archi finance. Just like a company in real world, holding Archi token becomes a share holder of Archi finance. The total amount of Archi token is fixed and it cannot be minted anywhere within the platform. Use case of $archi token -By locking $archi into $vlarchi tokens, users receive: Share of protocol fees Governance rights on Archi DAO -By providing archi-eth liquidity pair,users receive share fees from Liquidity provider incentive pool share trading fees in uni-v3 Официальный сайт: https://archi.finance/ Whitepaper: https://docs.archi.finance/ Купить ARCHI сейчас!

Токеномика и анализ цен Archi Token (ARCHI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Archi Token (ARCHI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 63,91K $ 63,91K $ 63,91K Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 2,80M $ 2,80M $ 2,80M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 228,26K $ 228,26K $ 228,26K Исторический максимум: $ 1,93 $ 1,93 $ 1,93 Исторический минимум: $ 0,01455472 $ 0,01455472 $ 0,01455472 Текущая цена: $ 0,02282612 $ 0,02282612 $ 0,02282612 Узнайте больше о цене Archi Token (ARCHI)

Токеномика Archi Token (ARCHI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Archi Token (ARCHI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ARCHI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ARCHI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARCHI, изучите текущую цену ARCHI!

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