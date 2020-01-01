Токеномика Aquathecoin (AQUA) Откройте для себя ключевую информацию о Aquathecoin (AQUA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Aquathecoin (AQUA) The project is a unique memecoin inspired by a drop of water, named Aqua. It combines the playful nature of meme culture with a fresh concept, making it stand out among other tokens. Aqua’s theme revolves around the purity and simplicity of water, which symbolizes transparency and fluidity. The goal is to build a fun and engaging community around this idea while creating a token that represents the essence of something as essential as water. Официальный сайт: https://aquaonsol.fun/ Купить AQUA сейчас!

Токеномика и анализ цен Aquathecoin (AQUA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aquathecoin (AQUA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,86K $ 18,86K $ 18,86K Общее предложение: $ 997,67M $ 997,67M $ 997,67M Оборотное предложение: $ 997,67M $ 997,67M $ 997,67M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18,86K $ 18,86K $ 18,86K Исторический максимум: $ 0,00293112 $ 0,00293112 $ 0,00293112 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Aquathecoin (AQUA)

Токеномика Aquathecoin (AQUA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aquathecoin (AQUA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AQUA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AQUA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AQUA, изучите текущую цену AQUA!

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