Токеномика Apraemio (APRA) Откройте для себя ключевую информацию о Apraemio (APRA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Apraemio (APRA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Apraemio (APRA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 23,16M $ 23,16M $ 23,16M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 138,00M $ 138,00M $ 138,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 167,80M $ 167,80M $ 167,80M Исторический максимум: $ 0,290289 $ 0,290289 $ 0,290289 Исторический минимум: $ 0,100164 $ 0,100164 $ 0,100164 Текущая цена: $ 0,167802 $ 0,167802 $ 0,167802 Узнайте больше о цене Apraemio (APRA) Купить APRA сейчас!

Информация о Apraemio (APRA) Apraemio is a blockchain-based ecosystem designed to grant token holders access to selected services and curated opportunities—ranging from digital platform features to optional commercial offers—through the $APRA utility token. The APRA token serves as a gateway to platform-specific services, loyalty programs, and other offerings that may be made available by Apraemio Ltd. or its partners. This approach reflects Apraemio's commitment to increasing accessibility to innovative service layers powered by blockchain technology—without the complexities or legal implications of financial instruments. Apraemio is a blockchain-based ecosystem designed to grant token holders access to selected services and curated opportunities—ranging from digital platform features to optional commercial offers—through the $APRA utility token. The APRA token serves as a gateway to platform-specific services, loyalty programs, and other offerings that may be made available by Apraemio Ltd. or its partners. This approach reflects Apraemio's commitment to increasing accessibility to innovative service layers powered by blockchain technology—without the complexities or legal implications of financial instruments. Официальный сайт: https://www.apraemio.com/

Токеномика Apraemio (APRA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Apraemio (APRA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов APRA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов APRA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APRA, изучите текущую цену APRA!

Прогноз цены APRA Хотите узнать, куда может двигаться APRA? Наша страница прогноза цены APRA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена APRA прямо сейчас!

