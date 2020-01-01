Токеномика Amino AI (AMAI) Откройте для себя ключевую информацию о Amino AI (AMAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Amino AI (AMAI) Amino AI provides an interactive 3D tool for visualizing, analyzing, and understanding protein structures. Designed for students, researchers, and professionals, it simplifies complex molecular exploration by integrating AI-driven insights and predictive modeling. The platform allows users to manipulate and study proteins in real time, offering a dynamic and accessible alternative to traditional static models. As a web-based solution, it eliminates the need for specialized software, making protein research more efficient and widely available. Our goal is to bridge the gap between AI and molecular science, fostering deeper insights and accelerating discoveries in biotechnology and medicine. Официальный сайт: https://aminoai.org/ Whitepaper: https://aminoai.org/whitepaper Купить AMAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Amino AI (AMAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Amino AI (AMAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,92K $ 4,92K $ 4,92K Общее предложение: $ 996,09M $ 996,09M $ 996,09M Оборотное предложение: $ 996,09M $ 996,09M $ 996,09M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,92K $ 4,92K $ 4,92K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Amino AI (AMAI)

Токеномика Amino AI (AMAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Amino AI (AMAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AMAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AMAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AMAI, изучите текущую цену AMAI!

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