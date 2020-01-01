Токеномика ALRIS AGENT (ALR) Откройте для себя ключевую информацию о ALRIS AGENT (ALR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ALRIS AGENT (ALR) Introducing Alris: Your AI-powered yield optimization companion on Solana. Leveraging advanced artificial intelligence and real-time market data, Alris makes smart yield-generating decisions for you around the clock. Our platform seamlessly integrates with Solana's infrastructure, using GPTv4 and Grok XAI to analyze market conditions and execute optimal yield strategies automatically. Key features include dynamic yield optimization, AI-driven investment strategies, automated yield harvesting, and real-time market monitoring. Built with cutting-edge tech including Next.js, Solana Agent Kit, and Switchboard Oracle, Alris represents the future of DeFi yield automation. Официальный сайт: https://alris.live Купить ALR сейчас!

Токеномика и анализ цен ALRIS AGENT (ALR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ALRIS AGENT (ALR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 29.28K $ 29.28K $ 29.28K Общее предложение: $ 998.70M $ 998.70M $ 998.70M Оборотное предложение: $ 998.70M $ 998.70M $ 998.70M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 29.28K $ 29.28K $ 29.28K Исторический максимум: $ 0.00880109 $ 0.00880109 $ 0.00880109 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене ALRIS AGENT (ALR)

Токеномика ALRIS AGENT (ALR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ALRIS AGENT (ALR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ALR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ALR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALR, изучите текущую цену ALR!

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