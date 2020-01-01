Токеномика ALINA AI (ALINAINTEL)

Токеномика ALINA AI (ALINAINTEL)

Откройте для себя ключевую информацию о ALINA AI (ALINAINTEL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ALINA AI (ALINAINTEL)

ALINA (Algorithmic Learning and Integrated Network Analytics) represents a quantum leap in market intelligence technology, designed to revolutionize how traders interact with and understand cryptocurrency markets. Operating as your 24/7 crypto insider, ALINA processes and analyzes thousands of signals per minute, helping predict trends before they go mainstream. By bridging the gap between blockchain transparency and market-moving information, ALINA transforms raw data into actionable intelligence, enabling traders to stay ahead of market movements and capitalize on opportunities before they become obvious to the masses.

Официальный сайт:
https://alinaintel.ai/

Токеномика и анализ цен ALINA AI (ALINAINTEL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ALINA AI (ALINAINTEL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 12,43K
$ 12,43K$ 12,43K
Общее предложение:
$ 999,06M
$ 999,06M$ 999,06M
Оборотное предложение:
$ 999,06M
$ 999,06M$ 999,06M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 12,43K
$ 12,43K$ 12,43K
Исторический максимум:
$ 0,00194795
$ 0,00194795$ 0,00194795
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика ALINA AI (ALINAINTEL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ALINA AI (ALINAINTEL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ALINAINTEL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ALINAINTEL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALINAINTEL, изучите текущую цену ALINAINTEL!

Прогноз цены ALINAINTEL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.