Токеномика AgentXBT (AGXBT) Откройте для себя ключевую информацию о AgentXBT (AGXBT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AgentXBT (AGXBT) AgentXBT is an advanced AI assistant designed to empower traders with in-depth technical and fundamental analysis. Users can request detailed market insights, portfolio breakdowns, whale activity reports, and sentiment analysis directly through the terminal. Accessible via the website and X (formerly Twitter), AgentXBT combines real-time data with AI-driven recommendations to enhance daily trading decisions. Официальный сайт: https://agentxbt.io Купить AGXBT сейчас!

Токеномика и анализ цен AgentXBT (AGXBT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AgentXBT (AGXBT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 16,79K $ 16,79K $ 16,79K Общее предложение: $ 989,99M $ 989,99M $ 989,99M Оборотное предложение: $ 989,99M $ 989,99M $ 989,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,79K $ 16,79K $ 16,79K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене AgentXBT (AGXBT)

Токеномика AgentXBT (AGXBT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AgentXBT (AGXBT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AGXBT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AGXBT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AGXBT, изучите текущую цену AGXBT!

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