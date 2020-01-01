Токеномика Affi Network (AFFI) Откройте для себя ключевую информацию о Affi Network (AFFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Affi Network (AFFI) Affi Network is a decentralized, white-label, multi-chain loyalty solution designed for blockchain-integrated companies, enabling real-time token-based incentive distributions for various on-chain event triggers, such as deposits, mints, token sales, in-app purchases, and staking. This innovative platform allows projects across all industries to launch custom loyalty and referral functionalities within minutes, with no coding required, and at a fraction of the cost. Affi Network generates revenue through a dynamic SaaS and transaction fee model, with plans to distribute 50% of its revenue back to token holders soon. The goal of Affi Network is to unite marketers and developers around the world through the $AFFI token by addressing relevant pain points with breakthrough technologies. This includes strengthening relationships with developers, digital agencies, and related communities to optimize product features, enhance user value, and increase revenue for Affi Network. The $AFFI token offers revenue-sharing and governance utilities, empowering marketers and developers globally to take ownership of a product they actively use. Join the hive! Официальный сайт: https://affi.network/ Whitepaper: https://www.affi.network/whitepaper-2.0.pdf Купить AFFI сейчас!

Токеномика и анализ цен Affi Network (AFFI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Affi Network (AFFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 26,55K $ 26,55K $ 26,55K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 6,01M $ 6,01M $ 6,01M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 442,01K $ 442,01K $ 442,01K Исторический максимум: $ 0,2712 $ 0,2712 $ 0,2712 Исторический минимум: $ 0,00441961 $ 0,00441961 $ 0,00441961 Текущая цена: $ 0,00442009 $ 0,00442009 $ 0,00442009 Узнайте больше о цене Affi Network (AFFI)

Токеномика Affi Network (AFFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Affi Network (AFFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AFFI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AFFI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AFFI, изучите текущую цену AFFI!

Прогноз цены AFFI Хотите узнать, куда может двигаться AFFI? Наша страница прогноза цены AFFI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена AFFI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!