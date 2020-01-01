Токеномика Aesoperator (AESOPERATOR)

Токеномика Aesoperator (AESOPERATOR)

Откройте для себя ключевую информацию о Aesoperator (AESOPERATOR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Aesoperator (AESOPERATOR)

Aesop is an advanced operating system for AI agents, enabling them to perform complex tasks in a cloud-based environment. It allows users to automate processes such as tracking NFT drops, executing trades, managing social media personas, and much more—without needing to hard-code instructions.

By providing computing power, security, and automation tools, Aesop helps agents operate efficiently and independently. Access to the system is available through a limited minting process, allowing users to leverage its capabilities for various real-world applications.

Официальный сайт:
https://aesoperator.com/

Токеномика и анализ цен Aesoperator (AESOPERATOR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aesoperator (AESOPERATOR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 19.85K
$ 19.85K$ 19.85K
Общее предложение:
$ 998.92M
$ 998.92M$ 998.92M
Оборотное предложение:
$ 998.92M
$ 998.92M$ 998.92M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 19.85K
$ 19.85K$ 19.85K
Исторический максимум:
$ 0.00751917
$ 0.00751917$ 0.00751917
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Aesoperator (AESOPERATOR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Aesoperator (AESOPERATOR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AESOPERATOR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AESOPERATOR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AESOPERATOR, изучите текущую цену AESOPERATOR!

Прогноз цены AESOPERATOR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.