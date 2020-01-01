Токеномика AAG (AAG) Откройте для себя ключевую информацию о AAG (AAG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AAG (AAG) AAG is a web3 infrastructure company focused on providing software that helps simplify interactions with blockchain applications and the Metaverse for both mainstream users and traditional companies. AAG provides a secure and easy-to-use MetaOne® wallet, as well as infrastructure software, such as a cross-chain search engine and Saakuru blockchain for enterprise companies. With the belief that education is the key to unlock the potential of web3, AAG is also exploring the concept of Learn-and-Earn with the mission of enabling economic opportunities worldwide via the Metaverse economy. AAG aims to bring 1 billion people into the Metaverse economy by 2030. Официальный сайт: https://aag.ventures/ Купить AAG сейчас!

Токеномика и анализ цен AAG (AAG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AAG (AAG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 513,59K $ 513,59K $ 513,59K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 625,78M $ 625,78M $ 625,78M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 820,73K $ 820,73K $ 820,73K Исторический максимум: $ 0,444983 $ 0,444983 $ 0,444983 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00082073 $ 0,00082073 $ 0,00082073 Узнайте больше о цене AAG (AAG)

Токеномика AAG (AAG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AAG (AAG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AAG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AAG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AAG, изучите текущую цену AAG!

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