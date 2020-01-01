Токеномика A51 Finance (A51) Откройте для себя ключевую информацию о A51 Finance (A51), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о A51 Finance (A51) A51 Finance is an Autonomous Liquidity Provisioning (ALP) protocol offering customizable tools for creating tailored liquidity strategies empowering LPs with dynamic adjustments based on their preferences. A51 puts control in the hands of liquidity providers, allowing them to dictate asset management and post-liquidity actions. Официальный сайт: https://a51.finance/ Whitepaper: https://a51-finance.gitbook.io/a51-finance Купить A51 сейчас!

Токеномика и анализ цен A51 Finance (A51) Изучите ключевые данные о токеномике и цене A51 Finance (A51), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 49,10K $ 49,10K $ 49,10K Общее предложение: $ 3,74M $ 3,74M $ 3,74M Оборотное предложение: $ 1,62M $ 1,62M $ 1,62M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 113,59K $ 113,59K $ 113,59K Исторический максимум: $ 0,335432 $ 0,335432 $ 0,335432 Исторический минимум: $ 0,02659576 $ 0,02659576 $ 0,02659576 Текущая цена: $ 0,03033345 $ 0,03033345 $ 0,03033345 Узнайте больше о цене A51 Finance (A51)

Токеномика A51 Finance (A51): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики A51 Finance (A51) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов A51, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов A51. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой A51, изучите текущую цену A51!

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