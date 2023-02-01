Токеномика Zynecoin (ZYN) Откройте для себя ключевую информацию о Zynecoin (ZYN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Zynecoin (ZYN) Zynecoin - это монета блокчейна Wethio. Последний был создан 4 года назад, на нем размещено 157 децентрализованных мастернод. Были разработаны Dapps: Wethio кошелек, Wethio сканирование, Wethio статистика, Wethio пул, среди прочих, а также мосты к сетям ethereum и binance. Официальный сайт: https://www.zynecoin.io/ Whitepaper: https://zynecoin.io/wp-content/uploads/2023/02/WHITE-PAPER-ZYNECOIN-ENGLISH.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.wethio.io/ Купить ZYN сейчас!

Токеномика и анализ цен Zynecoin (ZYN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zynecoin (ZYN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 349,47K $ 349,47K $ 349,47K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 41,90M $ 41,90M $ 41,90M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,53 $ 1,53 $ 1,53 Исторический минимум: $ 0,005404272556138971 $ 0,005404272556138971 $ 0,005404272556138971 Текущая цена: $ 0,00834 $ 0,00834 $ 0,00834 Узнайте больше о цене Zynecoin (ZYN)

Токеномика Zynecoin (ZYN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Zynecoin (ZYN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZYN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZYN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZYN, изучите текущую цену ZYN!

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