Токеномика Zelwin (ZLW) Откройте для себя ключевую информацию о Zelwin (ZLW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Zelwin (ZLW) ZELWIN создал большую экосистему и универсальное решение для стартапов. У нас есть целая экосистема: лаборатории MVP, маркетинговый центр, Launchpad/инкубатор и платежная система. Zelwin работает по всему миру. Zelwin Finance объединяет финансовые инструменты, которые открывают уникальные возможности для держателей токенов ZLW. Официальный сайт: https://zelwin.com/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1HK32xt3qlaPMdlupUGdxKRUkfSscmZe6/view Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x5319e86F0e41a06E49eb37046b8c11D78bcAd68C Купить ZLW сейчас!

Токеномика и анализ цен Zelwin (ZLW) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zelwin (ZLW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 140,61K $ 140,61K $ 140,61K Общее предложение: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Оборотное предложение: $ 72,33M $ 72,33M $ 72,33M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 583,20K $ 583,20K $ 583,20K Исторический максимум: $ 0,014679 $ 0,014679 $ 0,014679 Исторический минимум: $ 0,001408758341290602 $ 0,001408758341290602 $ 0,001408758341290602 Текущая цена: $ 0,001944 $ 0,001944 $ 0,001944 Узнайте больше о цене Zelwin (ZLW)

Токеномика Zelwin (ZLW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Zelwin (ZLW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZLW, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZLW. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZLW, изучите текущую цену ZLW!

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