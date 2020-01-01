Токеномика Zelwin (ZLW)

Токеномика Zelwin (ZLW)

Откройте для себя ключевую информацию о Zelwin (ZLW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Zelwin (ZLW)

ZELWIN создал большую экосистему и универсальное решение для стартапов. У нас есть целая экосистема: лаборатории MVP, маркетинговый центр, Launchpad/инкубатор и платежная система. Zelwin работает по всему миру. Zelwin Finance объединяет финансовые инструменты, которые открывают уникальные возможности для держателей токенов ZLW.

Официальный сайт:
https://zelwin.com/
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1HK32xt3qlaPMdlupUGdxKRUkfSscmZe6/view
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x5319e86F0e41a06E49eb37046b8c11D78bcAd68C

Токеномика и анализ цен Zelwin (ZLW)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zelwin (ZLW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 140,61K
$ 140,61K$ 140,61K
Общее предложение:
$ 300,00M
$ 300,00M$ 300,00M
Оборотное предложение:
$ 72,33M
$ 72,33M$ 72,33M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 583,20K
$ 583,20K$ 583,20K
Исторический максимум:
$ 0,014679
$ 0,014679$ 0,014679
Исторический минимум:
$ 0,001408758341290602
$ 0,001408758341290602$ 0,001408758341290602
Текущая цена:
$ 0,001944
$ 0,001944$ 0,001944

Токеномика Zelwin (ZLW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Zelwin (ZLW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ZLW, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ZLW.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZLW, изучите текущую цену ZLW!

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История цены Zelwin (ZLW)

Анализ истории цены ZLW помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.