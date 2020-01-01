Токеномика ZKsync (ZK) Откройте для себя ключевую информацию о ZKsync (ZK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ZKsync (ZK) ZKSync - это решение для масштабирования Ethereum второго уровня, использующее совместимую с EVM технологию свёртывания ZK-SNARK. Официальный сайт: https://zksync.io/ Whitepaper: https://docs.zksync.io/ Обозреватель блоков: https://explorer.zksync.io/ Купить ZK сейчас!

Токеномика и анализ цен ZKsync (ZK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZKsync (ZK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 334,79M $ 334,79M $ 334,79M Общее предложение: $ 21,00B $ 21,00B $ 21,00B Оборотное предложение: $ 7,09B $ 7,09B $ 7,09B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 991,62M $ 991,62M $ 991,62M Исторический максимум: $ 1 $ 1 $ 1 Исторический минимум: $ 0,036894725006171095 $ 0,036894725006171095 $ 0,036894725006171095 Текущая цена: $ 0,04722 $ 0,04722 $ 0,04722 Узнайте больше о цене ZKsync (ZK)

Токеномика ZKsync (ZK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ZKsync (ZK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZK, изучите текущую цену ZK!

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