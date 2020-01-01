Токеномика ZEPHYR (ZEPH) Откройте для себя ключевую информацию о ZEPHYR (ZEPH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ZEPHYR (ZEPH) Zephyr Protocol, по своей сути, представляет собой протокол стейблкоинов с чрезмерным обеспечением и криптообеспечением, концепция которого усовершенствована с помощью инновационного протокола Djed. Официальный сайт: https://zephyrprotocol.com Whitepaper: https://www.zephyrprotocol.com/s/Zephyr_Whitepaper_v1.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.zephyrprotocol.com/ Купить ZEPH сейчас!

Токеномика и анализ цен ZEPHYR (ZEPH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZEPHYR (ZEPH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 52,35 $ 52,35 $ 52,35 Исторический минимум: $ 0,06373648768174803 $ 0,06373648768174803 $ 0,06373648768174803 Текущая цена: $ 0,698 $ 0,698 $ 0,698 Узнайте больше о цене ZEPHYR (ZEPH)

Токеномика ZEPHYR (ZEPH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ZEPHYR (ZEPH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZEPH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZEPH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZEPH, изучите текущую цену ZEPH!

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