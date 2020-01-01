Токеномика Zentry (ZENT)

Токеномика Zentry (ZENT)

Откройте для себя ключевую информацию о Zentry (ZENT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Zentry (ZENT)

Zentry — это Gaming Superlayer, созданный для того, чтобы воплотить опыт MMORPG в реальную жизнь. Это игра, которая объединяет 3 миллиарда геймеров со всего мира с бесчисленных игр и платформ, как цифровых, так и физических, в единую игровую экономику.

Официальный сайт:
https://zentry.com/
Whitepaper:
https://zentry.com/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xdBB7a34Bf10169d6d2D0d02A6cbb436cF4381BFa

Токеномика и анализ цен Zentry (ZENT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zentry (ZENT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 56,66M
$ 56,66M$ 56,66M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 6,73B
$ 6,73B$ 6,73B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,05
$ 0,05$ 0,05
Исторический минимум:
$ 0,007081015497129782
$ 0,007081015497129782$ 0,007081015497129782
Текущая цена:
$ 0,008413
$ 0,008413$ 0,008413

Токеномика Zentry (ZENT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Zentry (ZENT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ZENT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ZENT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZENT, изучите текущую цену ZENT!

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История цены Zentry (ZENT)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.