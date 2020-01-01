Токеномика Zentry (ZENT) Откройте для себя ключевую информацию о Zentry (ZENT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Zentry (ZENT) Zentry — это Gaming Superlayer, созданный для того, чтобы воплотить опыт MMORPG в реальную жизнь. Это игра, которая объединяет 3 миллиарда геймеров со всего мира с бесчисленных игр и платформ, как цифровых, так и физических, в единую игровую экономику. Официальный сайт: https://zentry.com/ Whitepaper: https://zentry.com/whitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xdBB7a34Bf10169d6d2D0d02A6cbb436cF4381BFa Купить ZENT сейчас!

Токеномика и анализ цен Zentry (ZENT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zentry (ZENT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 56,66M $ 56,66M $ 56,66M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 6,73B $ 6,73B $ 6,73B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,05 $ 0,05 $ 0,05 Исторический минимум: $ 0,007081015497129782 $ 0,007081015497129782 $ 0,007081015497129782 Текущая цена: $ 0,008413 $ 0,008413 $ 0,008413 Узнайте больше о цене Zentry (ZENT)

Токеномика Zentry (ZENT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Zentry (ZENT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZENT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZENT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZENT, изучите текущую цену ZENT!

Как купить ZENT Заинтересованы в добавлении Zentry (ZENT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ZENT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить ZENT на MEXC прямо сейчас!

История цены Zentry (ZENT) Анализ истории цены ZENT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ZENT прямо сейчас!

Прогноз цены ZENT Хотите узнать, куда может двигаться ZENT? Наша страница прогноза цены ZENT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ZENT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!