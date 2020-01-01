Токеномика Unizen (ZCX)

Токеномика Unizen (ZCX)

Откройте для себя ключевую информацию о Unizen (ZCX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Unizen (ZCX)

Unizen - первая CeDeFi биржа, сочетающая в себе функциональность сторонних и независимых CEX и DEX для удовлетворения потребностей как розничных, так и институциональных трейдеров. Биржа Unizen способна находить наиболее экономически выгодные сделки среди множества биржевых модулей, включая Binance, обеспечивая лучшие предложения, надежную работу и безопасную среду для крупномасштабных торгов. И все это - в едином удобном интерфейсе.

Официальный сайт:
https://unizen.io
Whitepaper:
https://docs.unizen.io/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xc52c326331e9ce41f04484d3b5e5648158028804

Токеномика и анализ цен Unizen (ZCX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Unizen (ZCX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 15,82M
$ 15,82M$ 15,82M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 628,71M
$ 628,71M$ 628,71M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 25,17M
$ 25,17M$ 25,17M
Исторический максимум:
$ 5,972
$ 5,972$ 5,972
Исторический минимум:
$ 0,021051885650493898
$ 0,021051885650493898$ 0,021051885650493898
Текущая цена:
$ 0,02517
$ 0,02517$ 0,02517

Токеномика Unizen (ZCX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Unizen (ZCX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ZCX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ZCX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZCX, изучите текущую цену ZCX!

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История цены Unizen (ZCX)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.