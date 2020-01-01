Токеномика Unizen (ZCX) Откройте для себя ключевую информацию о Unizen (ZCX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Unizen (ZCX) Unizen - первая CeDeFi биржа, сочетающая в себе функциональность сторонних и независимых CEX и DEX для удовлетворения потребностей как розничных, так и институциональных трейдеров. Биржа Unizen способна находить наиболее экономически выгодные сделки среди множества биржевых модулей, включая Binance, обеспечивая лучшие предложения, надежную работу и безопасную среду для крупномасштабных торгов. И все это - в едином удобном интерфейсе. Официальный сайт: https://unizen.io Whitepaper: https://docs.unizen.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xc52c326331e9ce41f04484d3b5e5648158028804 Купить ZCX сейчас!

Токеномика и анализ цен Unizen (ZCX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Unizen (ZCX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 15,82M $ 15,82M $ 15,82M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 628,71M $ 628,71M $ 628,71M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 25,17M $ 25,17M $ 25,17M Исторический максимум: $ 5,972 $ 5,972 $ 5,972 Исторический минимум: $ 0,021051885650493898 $ 0,021051885650493898 $ 0,021051885650493898 Текущая цена: $ 0,02517 $ 0,02517 $ 0,02517 Узнайте больше о цене Unizen (ZCX)

Токеномика Unizen (ZCX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Unizen (ZCX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZCX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZCX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZCX, изучите текущую цену ZCX!

Как купить ZCX Заинтересованы в добавлении Unizen (ZCX) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ZCX, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить ZCX на MEXC прямо сейчас!

История цены Unizen (ZCX) Анализ истории цены ZCX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ZCX прямо сейчас!

Прогноз цены ZCX Хотите узнать, куда может двигаться ZCX? Наша страница прогноза цены ZCX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ZCX прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!