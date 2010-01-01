Токеномика YachtingVerse (YACHT)

Токеномика YachtingVerse (YACHT)

Откройте для себя ключевую информацию о YachtingVerse (YACHT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о YachtingVerse (YACHT)

YachtingVerse - это первая в мире морская тематическая метаверсия/ VR-платформа и SuperAPP, разработанная специально для яхтенной индустрии. Это не только бизнес для бизнеса, но и бизнес для человека и человек для человека.

Официальный сайт:
https://yachtingverse.io/
Whitepaper:
https://whitepaper.yachtingverse.io/
Обозреватель блоков:
https://arbiscan.io/token/0xdE70AeD3d14d39b4955147EfcF272334bdB75AB5

Токеномика и анализ цен YachtingVerse (YACHT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене YachtingVerse (YACHT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 7,50M
$ 7,50M$ 7,50M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 124,28K
$ 124,28K$ 124,28K
Исторический максимум:
$ 0,55
$ 0,55$ 0,55
Исторический минимум:
$ 0,004565827483104189
$ 0,004565827483104189$ 0,004565827483104189
Текущая цена:
$ 0,01657
$ 0,01657$ 0,01657

Токеномика YachtingVerse (YACHT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики YachtingVerse (YACHT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов YACHT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов YACHT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YACHT, изучите текущую цену YACHT!

Как купить YACHT

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История цены YachtingVerse (YACHT)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.