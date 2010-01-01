Токеномика YachtingVerse (YACHT) Откройте для себя ключевую информацию о YachtingVerse (YACHT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о YachtingVerse (YACHT) YachtingVerse - это первая в мире морская тематическая метаверсия/ VR-платформа и SuperAPP, разработанная специально для яхтенной индустрии. Это не только бизнес для бизнеса, но и бизнес для человека и человек для человека. Официальный сайт: https://yachtingverse.io/ Whitepaper: https://whitepaper.yachtingverse.io/ Обозреватель блоков: https://arbiscan.io/token/0xdE70AeD3d14d39b4955147EfcF272334bdB75AB5 Купить YACHT сейчас!

Токеномика и анализ цен YachtingVerse (YACHT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене YachtingVerse (YACHT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 7,50M $ 7,50M $ 7,50M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 124,28K $ 124,28K $ 124,28K Исторический максимум: $ 0,55 $ 0,55 $ 0,55 Исторический минимум: $ 0,004565827483104189 $ 0,004565827483104189 $ 0,004565827483104189 Текущая цена: $ 0,01657 $ 0,01657 $ 0,01657 Узнайте больше о цене YachtingVerse (YACHT)

Токеномика YachtingVerse (YACHT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики YachtingVerse (YACHT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YACHT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YACHT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YACHT, изучите текущую цену YACHT!

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