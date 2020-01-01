Токеномика XUSD (XUSD) Откройте для себя ключевую информацию о XUSD (XUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о XUSD (XUSD) StraitsX - это платежная инфраструктура для цифровых активов в Юго-Восточной Азии. Принадлежит Xfers Pte Ltd, лицензированной крупной платежной организации в Сингапуре и регулируемой Денежно-кредитным управлением Сингапура (MAS). Мы являемся поставщиком услуг по вводу/выводу и эмитентом стейблкоинов XUSD, XSGD и XIDR. Наши стейблкоины полностью обеспечены фиатными резервами, хранящимися и охраняемыми в сингапурском банке, и всегда могут быть выкуплены на платформе StraitsX. Официальный сайт: https://www.straitsx.com/xusd Whitepaper: https://cdn.prod.website-files.com/6119d1f2b05f8e85e873971a/65c0a737a6f5c158beaf62d7_StraitsX%20XUSD%20Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xC08e7E23C235073C6807C2EFE7021304cb7c2815 Купить XUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен XUSD (XUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене XUSD (XUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 60,55M $ 60,55M $ 60,55M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 60,54M $ 60,54M $ 60,54M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 2,0368 $ 2,0368 $ 2,0368 Исторический минимум: $ 0,9492788036833526 $ 0,9492788036833526 $ 0,9492788036833526 Текущая цена: $ 1,0002 $ 1,0002 $ 1,0002 Узнайте больше о цене XUSD (XUSD)

Токеномика XUSD (XUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики XUSD (XUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XUSD, изучите текущую цену XUSD!

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