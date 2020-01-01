Токеномика XUSD (XUSD)

Токеномика XUSD (XUSD)

Откройте для себя ключевую информацию о XUSD (XUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о XUSD (XUSD)

StraitsX - это платежная инфраструктура для цифровых активов в Юго-Восточной Азии. Принадлежит Xfers Pte Ltd, лицензированной крупной платежной организации в Сингапуре и регулируемой Денежно-кредитным управлением Сингапура (MAS). Мы являемся поставщиком услуг по вводу/выводу и эмитентом стейблкоинов XUSD, XSGD и XIDR. Наши стейблкоины полностью обеспечены фиатными резервами, хранящимися и охраняемыми в сингапурском банке, и всегда могут быть выкуплены на платформе StraitsX.

Официальный сайт:
https://www.straitsx.com/xusd
Whitepaper:
https://cdn.prod.website-files.com/6119d1f2b05f8e85e873971a/65c0a737a6f5c158beaf62d7_StraitsX%20XUSD%20Whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xC08e7E23C235073C6807C2EFE7021304cb7c2815

Токеномика и анализ цен XUSD (XUSD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене XUSD (XUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 60,55M
$ 60,55M$ 60,55M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 60,54M
$ 60,54M$ 60,54M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 2,0368
$ 2,0368$ 2,0368
Исторический минимум:
$ 0,9492788036833526
$ 0,9492788036833526$ 0,9492788036833526
Текущая цена:
$ 1,0002
$ 1,0002$ 1,0002

Токеномика XUSD (XUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики XUSD (XUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XUSD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XUSD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XUSD, изучите текущую цену XUSD!

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История цены XUSD (XUSD)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.