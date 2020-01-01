Токеномика XSwap (XSWAP) Откройте для себя ключевую информацию о XSwap (XSWAP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о XSwap (XSWAP) XSwap – это приложение, созданное на основе Chainlink CCIP – децентрализованного протокола взаимодействия для перевода сообщений и средств между блокчейнами. XSwap предоставляет сервисный уровень поверх CCIP для выполнения кросчейн свопов токенов и гибкого выполнения смартконтрактов в целевых блокчейнах. Официальный сайт: https://xswap.link Whitepaper: https://docs.xswap.link/ Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x8fe815417913a93ea99049fc0718ee1647a2a07c Купить XSWAP сейчас!

Токеномика и анализ цен XSwap (XSWAP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене XSwap (XSWAP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,73M $ 6,73M $ 6,73M Общее предложение: $ 350,00M $ 350,00M $ 350,00M Оборотное предложение: $ 146,62M $ 146,62M $ 146,62M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,05M $ 16,05M $ 16,05M Исторический максимум: $ 0,25 $ 0,25 $ 0,25 Исторический минимум: $ 0,03175024909521895 $ 0,03175024909521895 $ 0,03175024909521895 Текущая цена: $ 0,04587 $ 0,04587 $ 0,04587 Узнайте больше о цене XSwap (XSWAP)

Токеномика XSwap (XSWAP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики XSwap (XSWAP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XSWAP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XSWAP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XSWAP, изучите текущую цену XSWAP!

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