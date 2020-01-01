Токеномика XRP Healthcare (XRPH) Откройте для себя ключевую информацию о XRP Healthcare (XRPH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о XRP Healthcare (XRPH) Первая платформа для фармацевтики и здравоохранения, построенная на базе XRP Ledger, - XRP Healthcare (XRPH) - инновационная, масштабируемая компания, использующая технологию Web3 для революционного изменения способов доступа людей во всем мире к оплате медицинских услуг. Официальный сайт: https://xrphealthcare.ai Обозреватель блоков: https://xrpscan.com/account/rM8hNqA3jRJ5Zgp3Xf3xzdZcx2G37guiZk Купить XRPH сейчас!

Токеномика и анализ цен XRP Healthcare (XRPH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене XRP Healthcare (XRPH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,93M $ 3,93M $ 3,93M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 70,71M $ 70,71M $ 70,71M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,34333 $ 0,34333 $ 0,34333 Исторический минимум: $ 0,011403885631873823 $ 0,011403885631873823 $ 0,011403885631873823 Текущая цена: $ 0,0556 $ 0,0556 $ 0,0556 Узнайте больше о цене XRP Healthcare (XRPH)

Токеномика XRP Healthcare (XRPH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики XRP Healthcare (XRPH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XRPH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XRPH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XRPH, изучите текущую цену XRPH!

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