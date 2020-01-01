Токеномика Xrp Classic (XRPC) Откройте для себя ключевую информацию о Xrp Classic (XRPC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Xrp Classic (XRPC) Цель Xrp Classic - разработка экологичных решений, призванных сделать криптовалютное пространство более безопасным и понятным для всех. Xrp Classic - это проект, направленный на разработку собственного блокчейна ReFi. Наше видение заключается в разработке инновационной, устойчивой, мультиплатформенной экосистемы, которая позволит пользователям зарабатывать и при этом иметь приятный опыт использования. Официальный сайт: https://www.xrpclassic.com/ Whitepaper: https://docs.xrpclassic.com/ Обозреватель блоков: https://xrpscan.com/account/rHTZAic4QVErSS2AMbPJUe3zdUJPgWzXJe Купить XRPC сейчас!

Токеномика и анализ цен Xrp Classic (XRPC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Xrp Classic (XRPC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 666,67M $ 666,67M $ 666,67M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 635,00K $ 635,00K $ 635,00K Исторический максимум: $ 0,0084983 $ 0,0084983 $ 0,0084983 Исторический минимум: $ 0,000264305997304428 $ 0,000264305997304428 $ 0,000264305997304428 Текущая цена: $ 0,0009525 $ 0,0009525 $ 0,0009525 Узнайте больше о цене Xrp Classic (XRPC)

Токеномика Xrp Classic (XRPC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Xrp Classic (XRPC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XRPC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XRPC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XRPC, изучите текущую цену XRPC!

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