Токеномика Xrp Classic (XRPC)

Токеномика Xrp Classic (XRPC)

Откройте для себя ключевую информацию о Xrp Classic (XRPC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Xrp Classic (XRPC)

Цель Xrp Classic - разработка экологичных решений, призванных сделать криптовалютное пространство более безопасным и понятным для всех. Xrp Classic - это проект, направленный на разработку собственного блокчейна ReFi. Наше видение заключается в разработке инновационной, устойчивой, мультиплатформенной экосистемы, которая позволит пользователям зарабатывать и при этом иметь приятный опыт использования.

Официальный сайт:
https://www.xrpclassic.com/
Whitepaper:
https://docs.xrpclassic.com/
Обозреватель блоков:
https://xrpscan.com/account/rHTZAic4QVErSS2AMbPJUe3zdUJPgWzXJe

Токеномика и анализ цен Xrp Classic (XRPC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Xrp Classic (XRPC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 666,67M
$ 666,67M$ 666,67M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 635,00K
$ 635,00K$ 635,00K
Исторический максимум:
$ 0,0084983
$ 0,0084983$ 0,0084983
Исторический минимум:
$ 0,000264305997304428
$ 0,000264305997304428$ 0,000264305997304428
Текущая цена:
$ 0,0009525
$ 0,0009525$ 0,0009525

Токеномика Xrp Classic (XRPC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Xrp Classic (XRPC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XRPC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XRPC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XRPC, изучите текущую цену XRPC!

Как купить XRPC

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История цены Xrp Classic (XRPC)

Анализ истории цены XRPC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены XRPC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.