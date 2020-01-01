Токеномика Radix (XRD) Откройте для себя ключевую информацию о Radix (XRD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Radix (XRD) Radix is a layer 1 DLT protocol specifically designed to remove the technology barriers limiting the expansion of DeFi, with a clear roadmap to infinite linear scalability. To directly address the needs of DeFi at global scale for the next 100 years, Radix has a full-stack approach: re-engineering consensus, distributed virtual machines, executable on-network code, DeFi application building, and developer incentives. With a revolutionary asset-oriented smart contract programming language Scrypto, building dApps on Radix will be fast, smooth, and will reduce the risk of hacks and exploits. Developers can earn royalties from their code components and from the blueprint catalog. Официальный сайт: https://www.radixdlt.com/ Whitepaper: https://www.radixdlt.com/whitepapers/defi Обозреватель блоков: https://dashboard.radixdlt.com/ Купить XRD сейчас!

Токеномика и анализ цен Radix (XRD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Radix (XRD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 78,84M $ 78,84M $ 78,84M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 11,78B $ 11,78B $ 11,78B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,22 $ 0,22 $ 0,22 Исторический минимум: $ 0,005882367868801924 $ 0,005882367868801924 $ 0,005882367868801924 Текущая цена: $ 0,006694 $ 0,006694 $ 0,006694 Узнайте больше о цене Radix (XRD)

Токеномика Radix (XRD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Radix (XRD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XRD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XRD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XRD, изучите текущую цену XRD!

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