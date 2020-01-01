Токеномика XRADERS (XR) Откройте для себя ключевую информацию о XRADERS (XR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о XRADERS (XR) XRADERS - это децентрализованная экспертная платформа, созданная для расширения возможностей инвесторов благодаря экспертным заключениям. Мы используем технологию блокчейн для прозрачной записи данных и создания доверия. Интегрируя моделирование с помощью искусственного интеллекта с проверкой, проводимой сообществом, мы предоставляем пользователям практические выводы, улучшая опыт торговли. Официальный сайт: https://xraders.xyz/ Whitepaper: https://coinlive.gitbook.io/xraders Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x5f78f4bfcb2b43bc174fe16a69a13945cefa2978 Купить XR сейчас!

Токеномика и анализ цен XRADERS (XR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене XRADERS (XR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,08M $ 1,08M $ 1,08M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 39,35M $ 39,35M $ 39,35M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,0667 $ 1,0667 $ 1,0667 Исторический минимум: $ 0,019512090378482557 $ 0,019512090378482557 $ 0,019512090378482557 Текущая цена: $ 0,02748 $ 0,02748 $ 0,02748 Узнайте больше о цене XRADERS (XR)

Токеномика XRADERS (XR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики XRADERS (XR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XR, изучите текущую цену XR!

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